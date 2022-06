Exatos 7 meses após a morte de Marília Mendonça, Globo presta duas homenagens no mesmo dia

Para quem não lembra, a morte da rainha da sofrência, Marília Mendonça, completou sete meses neste último domingo, 05 de junho. Por conta disso, a Globo fez duas homenagens para a cantora, falecida em um trágico acidente aéreo em novembro do ano passado.

A primeira homenagem para Marília Mendonça aconteceu no “The Voice Kids”, onde a música “Sem Sal” foi interpretada pelo trio infantil composto por Giulia Foganholli, Miguel Ruas e Esther Jullya Carvalho.

Maraísa, que estava presente como jurada, destacou o que pensava da música na voz das crianças: “Tenho certeza de que a Marília iria ficar muito feliz com essa apresentação alegre”, disse a sertaneja, da dupla com Maiara. Márcio Garcia, apresentador da competição infantil, ainda disse que a música despertou saudades do público.

Até Michel Teló fez questão de falar da importância verdadeira de Marília Mendonça no programa. “Todo ‘The Voice’,minimamente duas ou três músicas sempre tinha a Marília e com certeza sempre vai ter!”, disse o cantor.

NO DOMINGÃO

Ainda na mesma tarde de domingo, coincidentemente, Vitória Strada, que participa da “Dança dos Famosos“, no “Domingão com Huck“, usou seu espaço para dançar ao ritmo de “Bebi, Liguei” ao lado do professor de dança, Wagner. Mas na finalização, a artista tirou a jaqueta do professor, que estava vestindo uma estampa nas costas com o rosto de Marília Mendonça.

Ao terminar com o movimento final de homenagem, a plateia ficou de pé para bater palmas, levando Vitória Strada às lágrimas. O fato na “Dança dos Famosos” fez com que o nome de Marília Mendonça se tornasse um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Ainda no Twitter, o nome de Marília Mendonça foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil. Tanto de elogios à homenagem feita por Vitória Strada e seu professor, no Domingão, como menções às saudades que os fãs sentem da rainha da sofrência.