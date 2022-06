Ex-prefeito Marcus Alexandre oficializa pré-candidatura a deputado estadual

Ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre oficializou ontem 1º de junho, sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Servidor público estadual, ele estava cedido para o Tribunal de Justiça do Estado e se afastou para concorrer a uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa.

Com uma foto postada no Instagram, amarrando os cadarços de uma bota, o petista disse que “é chegada a hora de colocar o pé na estrada novamente”.

“As velhas e experientes botas, que tanto andaram por Rio Branco e pelos demais municípios do nosso Acre, ainda servem. E é com elas que vou retomar as andanças, com fé no coração e esperança!”, escreveu.

Prometendo levar para a Aleac sua experiência como gestor, ele diz que vai buscar contribuir com tudo que aprendeu na vida e na gestão pública, “trabalhando com dedicação e simplicidade para o nosso povo. Hoje me apresento como pré-candidato a Deputado Estadual e em breve espero te encontrar nessa nova caminhada! É agora. É só chamar! Vamos à luta!”, finalizou.

