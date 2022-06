Ex-namorada de Kevinho é apontada como novo affair de Gabriel Medina

- Publicidade -

Gabriel Medina e Gabriela Versiani, ex-namorada de Kevinho, estão dando o que falar nesta segunda-feira, 20 de junho, após os dois trocarem interações carinhosas no Instagram.

Tudo começou porque a influenciadora postou uma foto em que exibe seu look durante o fim de semana e recebeu alguns aplausos do surfista. Como agradecimento, ela respondeu ao comentário com um emoji de coração acompanhado de outro de fogo.

Posteriormente, uma amiga da influenciadora, postou que as duas estavam em um restaurante em São Paulo, acompanhadas do surfista, e de mais alguns amigos.

Isso foi o suficiente para que os fãs deixassem mensagens de apoio sobre o possível envolvimento deles.

Vale lembrar que Medina e Gabriela foram vistos aos beijos pela primeira vez durante o Carnaval do Rio, em um camarote na Sapucaí.

Fonte/ Portal R7