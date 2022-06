Ex-Miss Bumbum diz que Piqué a procurava: ‘Perguntava do meu bumbum’

- Publicidade -

Nesta quarta-feira (01/06), a ex-Miss Bumbum Suzy Cortez se manifestou sobre a suposta separação do zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, da cantora colombiana Shakira. De acordo com a musa do OnlyFans, o jogador de futebol sempre enviava mensagens perguntando sobre as suas medidas, em especial sobre o tamanho de seu bumbum.

Eu era amiga do antigo presidente do clube Barcelona Sandro Rosell quando o Piqué descobriu meu número e me mandava mensagens”, contou a famosa em entrevista ao Central splash, do UOL.

Ainda segundo a modelo brasileira, Piqué sempre a questionava sobre quando ela voltaria para a Europa e o quanto seu bumbum estava medindo. “Quando voltei para o Brasil, ele me mandava direct no Instagram todos os dias perguntando quando eu iria voltar para a Europa e sempre me perguntando quanto media meu bumbum”, contou.

Por fim, Suzy Cortez afirma nunca ter revelado os conteúdos das mensagens antes, por medo de arruinar o casamento do jogador com Shakira. A modelo também relatou que Piqué tinha ciúmes de sua tatuagem íntima em homenagem ao jogador argentino Lionel Messi.

Fonte: Correio Braziliense