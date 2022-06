Ex de Simaria exige na Justiça que ela pague aluguel da própria casa

- Publicidade -

A briga judicial entre Simaria e Vicente Escrig ganhou mais um capítulo. A coluna LeoDias descobriu, com exclusividade, que o empresário espanhol recorreu aos meios legais exigindo que a cantora pague aluguel a ele pela casa onde ela mora, alegando que metade do imóvel é seu.

O pedido de Vicente, no entanto, foi negado pela Justiça, pelo menos até que ocorra a partilha de bens após o fim do casamento. A residência em questão foi comprada por Simaria em 2018, por R$ 2,9 milhões.

A decisão do tribunal foi que “…para evitar eventual superveniência de dano grave ou de difícil reparação, concedo a liminar para afastar a imposição de pagamento de aluguéis em razão do afastamento do lar conjugal, observando-se que o imóvel serve de residência da família (mãe e filhos), devendo, se for o caso, ser partilhado no momento oportuno, ocasião em que o conjunto probatório já deverá estar formado”.

Ainda segundo o processo, o empresário espanhol chegou a dormir em seu escritório, mas já está em um imóvel, bem próximo de Simaria, a 10 minutos de distância.

Fonte: Coluna do Léo Dias do site metrópoles