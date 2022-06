Ex-astro do Chelsea está namorando amiga de filho que morreu, diz jornal inglês

- Publicidade -

Michael Ballack estaria namorando a modelo Sophia Schneiderhan, amiga de Emílio Ballack, filho do ex-jogador da seleção alemã e do Chelsea que morreu em 2021 em um acidente de moto . A informação foi publicada pelo jornal inglês ‘The Sun’.

O jornal noticiou que Ballack foi visto passeando em uma feira de arte moderna com a jovem de 21 anos que é filha de um médico e conhecida da família do ex-jogador de 45 anos, 24 a mais do que a modelo que trabalha desde os 13 anos e mantém uma vida privada nas redes sociais.

Sophia e Ballack já havia sido vistos juntos em Berlim, na Alemanha, mas o romance foi cravado só agora pelo ‘The Sun’, que publicou ainda que os dois se aproximaram após a morte do filho do ídolo do Chelsea.

Fonte: Lance!