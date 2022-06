Ex-amante de Jô se desculpa com a família após polêmica: ‘Nunca foi falta de educação’

- Publicidade -

Maiára Quiderolly, ex-amante do jogador Jô, ex-atleta do Corinthians, usou mais uma vez suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (16), para se desculpar com sua família após as polêmicas envolvendo seu relacionamento extraconjugal com o atacante.

“Quero pedir perdão por toda dor que estou fazendo vocês passarem, pedir perdão por não ter escutado, pedir perdão por tudo! Nunca foi falta de educação e sim de obediência, a melhor educação que vocês puderam me dar vocês me deram! Vocês são as melhores pessoas que já conheci no mundo eu amo vocês e tenho orgulho de serem minha família. Mais uma vez me perdoe por tudo”, escreveu ela na legenda da imagem em que aparece abraçada aos pais e ao irmão.

Pouco antes, a modelo admitiu seu erro e falou sobre sua carreira no ramo financeiro. “Se as pessoas esperam uma Maiára se vitimizando, pagando de inocente, esquece… Eu não sou assim. Sou mulher para bater no peito e dizer que estou errada. Já sei que eu estou errada, meus pais sempre falaram que eu estava errada, não me apoiavam. Bati de frente com os meus pais, meu pai ficou sem falar comigo… Deu no que deu. Eu errei estava errada. Não foi bom na hora de fazer? Vou ser mulher também na hora de assumir meu filho. Não vou jogar meu filho fora. Era muito fácil eu me livrar dele. E para as pessoas que estão me xingando e falando coisas horríveis sobre mim, eu sou forma em moda, fiz Administração, fui bancária, empresária, uma das maiores representantes de vendas da VR… E hoje atuo no mercado financeiro com criptomoedas. Antes de julgar, procurem saber”, disse.

Ela também revelou que se desculpou com a ex-mulher do jogador, Claudia Santos, que disse estar vivendo um luto devido à polêmica. “Eu conversei com a Claudia, acho que agora ex-esposa dele, ela me pediu desculpas pelas ofensas. Eu, óbvio, que me desculpei. Até porque eu que tenho que pedir desculpas a ela, eu estive errada, eu errei também”, contou.

Fonte/ Portal R7