Evento Nerd Cosplay inicia neste sábado a partir das 14h

O governo do Estado apoia o evento Zona Nerd Cosplay, que acontece neste sábado, 4, a partir das 14h no Sesc Bosque, por meio da parceria entre as Secretarias de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Fundação de Cultura Elias Mansour e Associação de Nerds dos Acre (Anac).

O evento apresenta o mundo da cultura geek e nerd (apaixonadas por tecnologia, games, RPG, inteligência artificial, ficção científica, entre outros), com apresentações de K-pop (música pop coreana), concurso de cosplay (fantasias de personagens de desenhos animados)e torneio de cs-go (game de guerra online).

No local, acontece ainda a venda de produtos da cultura pop. Além de contar com uma praça de alimentação.

O evento, realizado pela Associação de Nerds dos Acre (Anac), faz parte de uma programação anual. “É o primeiro dos eventos que estamos preparando para este ano. Essa é a primeira, mãe estamos programando outros 3 grandes eventos para este mesmo público”, garante o organizador Héctor Magalhães.

A entrada é um quilo de alimento não perecível que contribuirá com o programa Mesa Brasil do Sesc.

