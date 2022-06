Estudo aponta que pés frios atrapalham o orgasmo

- Publicidade -

Entre as polêmicas sobre o que broxa e o que promove tesão na hora do sexo, a ideia de transar usando meias pode ser um fator determinante para a broxada de muita gente. Há quem defenda que o item não incomoda. Por outro lado, existe o grupo que tem pavor de imaginar o item presente na hora “H”.

A sexóloga Michelle Sampaio lembra que transar de meia pode até não ser a coisa mais sexy do mundo. Porém, o acessório confortável pode dar aquele boost no prazer. Um estudo holandês, realizado na Universidade de Groningen, revelou que casais que mantinham a meia no rala e rola tinham 30% mais chance de chegar ao orgasmo do que quem não o fazia.

Clímax e fluxo sanguíneo

A especialista explica que, para chegar ao auge do prazer, os órgãos genitais demandam alto fluxo sanguíneo. “Se os pés, que estão na extremidade do corpo e mais longe do coração, estão frios, nosso coração acaba trabalhando mais para levar sangue para aquecê-los”, esclarece.

Meias do bem

O uso das meias acaba deixando os pés aquecidos e o coração fica menos sobrecarregado: “Assim, a circulação pode fluir para outras partes, incluindo os genitais. Além disso, com os pés aquecidos, as veias ficam mais dilatadas e há uma melhora na circulação no geral”, explica. A sensação de bem-estar, então, facilitaria o orgasmo.

Pés frios no sexo

Vale lembrar que os pés frios podem atrapalhar por outra razão bem simples: “no meio da transa, vamos prestar atenção na ‘pedrinha de gelo’ e desfocar daquilo que excita”, acredita Michelle.

Além do pé frio

O pensamento desviado, portanto, acaba desestimulando quem precisa se concentrar na relação. Focar em outras coisas e desviar a atenção do prazer para algo que está desagradável pode dificultar a chegada ao clímax.

E então?

A sexóloga ressalta que não há tantos estudos sobre a temática quanto deveria. Para ela, é preciso uma pesquisa maior com mais casais envolvidos. É sabido que os focos de desvio de pensamento na hora do sexo dificultam o prazer. E aí, você é do time de meia ou prefere demorar para gozar e deixar o acessório fica fora da cama? Faça o teste!