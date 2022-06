Estudante relata ter sido filmada dentro de banheiro de Universidade

relato estudante serviço social

Em nota, a UnB informou que está apurando o ocorrido e que as imagens das câmeras de segurança da universidade serão entregues para investigação da Polícia Civil ainda nesta quarta. “A UnB repudia qualquer tipo de violência e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) já está em contato com a estudante para realizar o acolhimento necessário”, diz a nota.

A instituição ainda disse que vem aprimorando a segurança nos campi, com medidas “como a instalação de mais de 550 câmeras de monitoramento, troca de lâmpadas e o estabelecimento de protocolos para lidar com situações de assédio. Também procura trabalhar a conscientização da comunidade acadêmica, com debates e cursos sobre o combate e a prevenção à violência contra a mulher e a outros grupos vulneráveis.”

O centro de ensino também acrescentou que foi criada a Câmara de Direitos Humanos, vinculada ao Conselho Universitário (Consuni), instância máxima da instituição, para reforçar a política de “Política de Direitos Humanos da Universidade”.

Leia na íntegra a nota da Universidade: “A Universidade de Brasília (UnB) está apurando o ocorrido com uma estudante nas dependências do Instituto Central de Ciências (ICC) na noite de ontem (7). As imagens captadas pelas câmeras de segurança da Universidade estão disponíveis para a investigação da Polícia Civil. A UnB repudia qualquer tipo de violência e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) está em contato com a estudante para o acolhimento necessário. A instituição aprimora continuamente a segurança nos campi, com medidas como a substituição de lâmpadas e a ampliação do sistema de videomonitoramento, que está ganhará novas câmeras neste semestre, além das 550 já instaladas. A UnB também vem estabelecendo protocolos para prevenir e lidar com situações de assédio. Além disso, a instituição procura conscientizar a comunidade acadêmica, com debates e cursos sobre o combate e a prevenção à violência contra a mulher e a outros grupos vulneráveis. Fortalecendo ainda mais as iniciativas voltadas à proteção da comunidade e salvaguarda da igualdade de direitos, a não-violência e a valorização da pluralidade de corpos e existências, foi criada a Câmara de Direitos Humanos, vinculada ao Conselho Universitário (Consuni), instância máxima da instituição. A UnB também criou a Secretaria de Direitos Humanos, um órgão ligado ao gabinete da reitora Márcia Abrahão, que reforça o compromisso com o cumprimento da Política de Direitos Humanos da Universidade.