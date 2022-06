Estado realiza primeiro Arraial Cultural da Biblioteca Pública de Rio Branco

- Publicidade -

Como parte da programação especialmente preparada para o mês de junho, o governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), em ação conjunta com a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SEET), realizou nesse fim de semana, o primeiro Arraial Literário da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa.

Reunindo o universo junino com o mundo da literatura, o evento apresentou contação de histórias, bingo, pescaria, sarau cultural. “Tivemos uma exposição de autores para venda de livros, trouxemos também o projeto Bicicleta Itinerante, da escritora Ceiça Maria, da agrovila Caquetá, em Boca do Acre”, detalhou o coordenador da Biblioteca Jackson Vianna.

A programação agradou a servidora pública Anajara Rodrigues, que aproveitou a oportunidade para levar a filha Maitê, de três anos, para conhecer a Biblioteca. “Sempre vim aqui para estudar, fazer tarefas acadêmicas, mas essa é a primeira vez da Maitê, e com certeza será a primeira de muitas. A estrutura está impecável, música, está tudo fantástico, melhor que muito arraial que eu já fui”, revelou.

De acordo com o coordenador da Biblioteca Pública, a realização do evento oportunizou mostrar ao grande público a obra de pelo menos dez autores acreanos. Para a professora e escritora Francisca Antonia da Silva, o Arraial Literário foi mais uma grande oportunidade para aproximação com o público. “Foi uma experiência maravilhosa. Vejo como um evento histórico, esse primeiro Arraial da Biblioteca, para mim uma honra participar, parabéns a todos pela iniciativa”, enfatizou Francisca.

Após o lançamento do primeiro livro em maio deste ano, a professora Rosangela Fonseca também falou sobre emoção em participar do evento: “Além de encontrar outros escritores, a gente tem a oportunidade de divulgar ainda mais nosso trabalho, expor a visão da gente nesse mundo literário. Então, uma atividade como essa é muito importante, esperamos que aconteçam mais eventos como esse”.

Sobre a Biblioteca Pública de Rio Branco

Localizada na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça da Revolução, a Biblioteca Pública Estadual Adonay Santos possui cerca de 80 mil livros dos mais variados gêneros literários. Além disso, conta com Espaço Digital, que oferece computadores com acesso gratuito a internet, Espaço Criança e Filmoteca.

Reaberta ao público em geral desde setembro do ano passado, a Biblioteca Pública foi uma das primeiras do país a retomar suas atividades após a redução dos casos de covid-19. Atualmente, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.

Fonte/ Agência de notícias do Acre