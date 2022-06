Estado realiza exames pré-operatórios para o mutirão de cirurgias na Fundhacre

- Publicidade -

Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) vem seguindo o cronograma dos exames pré-operatórios para o mutirão de cirurgias. A organização está ocorrendo mediante as especialidades de cada procedimento cirúrgico.

O mutirão de cirurgias na Fundhacre é uma iniciativa e compromisso do governo do Acre, por meio de recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), no valor de R$ 15 milhões, além da emenda parlamentar do senador licenciado Márcio Bittar, no valor de R$ 10 milhões.

O local de recepção dos pacientes e realização dos exames se dispôs no Hospital do Idoso e na última sexta-feira, 10, foram realizados os exames para especialidade de cirurgia-geral de 50 pacientes que aguardam pelo procedimento.

O senhor Manoel da Silva Nascimento, 56 anos, está esperando há dois anos pelo procedimento e revelou sentir muitas dores durante este tempo, mas se sentiu aliviado com a ação. “É uma boa ideia, assim é mais rápido e muitas pessoas serão beneficiadas. Fiquei muito feliz quando me ligaram, estava esperando há bastante tempo”, disse.

A realização dos exames se faz importante considerando que os pacientes que passarão pelo procedimento cirúrgico estão na fila há algum tempo e seus exames podem não ser mais válidos levando em conta o prazo de utilidade.

O governo do Acre vem executando várias ações na saúde pública do estado, visando contemplar todos os municípios com saúde de qualidade, garantindo dignidade para todos acreanos.

Na Fundhacre, pacientes de todo o estado se deslocam para cirurgias, como é o caso do senhor Sérgio Amadeu da Trindade Cruz, 50 anos, de Senador Guimard. “Estou há três anos esperando pela cirurgia. Não posso fazer força que sinto muitas dores, então considero esta iniciativa excelente, ela está ajudando as pessoas que esperam há muito tempo. É uma forma de amenizar a dor, além de ser mais rápido”, relatou.

Ao todo ja foram realizados 162 exames na especialidade de varizes, 88 em vasectomia, 48 em vascular, 169 em urologia e 52 pacientes em cirurgia geral, totalizando em 519 exames pré-operatórios.

Fonte/ Agência de notícias do Acre