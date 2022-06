Estado realiza atendimento de pacientes de otorrinolaringologia que aguardavam Tratamento Fora de Domicílio

Visando atender às pessoas que aguardavam Tratamento Fora de Domicílio (TFD) o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), firmou parceria para assistência dessas pessoas aqui mesmo no estado. Por isso na última terça-feira, 7, pacientes da área de otorrinolaringologia passaram por avaliação médica para realização de cirurgias.

O atendimento é decorrente de um contrato do Estado com o Hospital Santa Juliana para realização de um mutirão de cirurgias, que irão dar vazão às demandas do TFD, que estavam represadas. Foram inicialmente chamados os pacientes que tem processo de TFD sem critérios. Posteriormente, serão chamados os pacientes da demanda da Central de Cirurgias da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), nas áreas de cirurgia-geral, urologia, ginecologia, proctologia, cirurgia cardíaca e ortopedia. Serão realizadas cerca de quatro cirurgias por semana.

Os pacientes que foram atendidos aguardam pela realização de procedimentos de Timpanomastoidectomia (doença do osso temporal do ouvido), e deram entrada em laudos para Tratamento Fora Domicílio.

Pedrini Penha e Penha, gerente assistencial do Complexo Regulador Estadual explica que esses atendimentos são referentes ao mutirão de cirurgias do projeto Opera Acre. “Os atendimentos começaram com a demanda reprimida que nós tínhamos de processos de TFD, que não atendiam critérios de Tratamento Fora de Domicílio. Priorizamos o atendimento desses pacientes que foram triados e, automaticamente, encaminhados para realizar o pré- operatório, para posteriormente entrarem na fila de espera e já serem chamados para realização da cirurgia”, ressaltou.