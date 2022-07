Estado entrega mais de R$ 580 mil em equipamentos para entidades da rede de assistência social do Acre

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), entregou na tarde desta quinta-feira, 30, mais de R$ 580 mil em equipamentos para as entidades da rede de assistência social no estado.

A ação faz parte do planejamento de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, que busca fortalecer a rede e auxiliar as organizações que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade no Acre.

Em outro momento, por meio dessa emenda, foram entregues carros para compor a logística dessas entidades. Agora é a vez de modernizar o equipamento mobiliário das organizações.

“Antes de ser deputado federal eu buscava ajudar de alguma maneira essas entidades. Hoje, com o meu mandato, eu posso fazer muito mais pelas pessoas dessas entidades, que são pessoas vocacionadas para esse trabalho de acolhimento, que muda a vida dos acreanos. Fico muito feliz de entregar mais R$ 586 mil em equipamentos que vão ajudar essas entidades a ter condições de fazerem esse trabalho importante”, frisou Alan Rick.

Representando a SEASDHM, João Victor Mascarenhas, diretor da área de Política de Assistência Social da secretaria, destacou que esses equipamentos vão auxiliar o trabalho realizado por essas organizações.

“A rede de assistência está sendo contemplada com essa modernização. São equipamentos que fazem a diferença. São bens necessários para dar continuidade às ações desenvolvidas. A autonomia e independência desses entes vai ser valorizada com os novos itens mobiliários”, afirmou.

Fazem parte da entrega equipamentos como discos rígidos, cadeiras, armários, computadores, notebooks e nobreaks.

Maria Conceição, diretora da Casa Mãe da Mata, uma das entidades beneficiadas, agradeceu e afirmou que os equipamentos vieram em boa hora.

“No momento, estamos com equipamentos defasados, então servirá para realizar nosso trabalho, dando conforto aos abrigados, além de agilizar o trabalho da nossa equipe”, pontuou.

A Casa Mãe da Mata é um abrigo que recebe mulheres que sofrem violência doméstica, e cerca de cinco mulheres estão sendo atendidas pela instituição.

“Vai facilitar nosso trabalho, que reflete no nosso atendimento às famílias que sofrem violação de direitos. Vamos poder ter um ambiente acolhedor para atender às pessoas”, é o que conta Estefane Cortez, coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

O Creas acolhe e atende pessoas que tiveram direitos violados e, atualmente, cerca de 300 pessoas são acolhidas pela entidade.

Foram contempladas a Associação Betel, Lar dos Vicentinos em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, a Associação Cristã Alfa (Acalfa), a Casa Abrigo, o Creas e a Unidade de Atendimento Feminino da Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq).

