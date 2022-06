Estado elabora Plano de Desenvolvimento Socioeconômico do Acre

- Publicidade -

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável do Acre foi a pauta desta terça-feira, 21. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), reuniu várias secretarias a fim de integrar as instituições. O evento foi realizado no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Rio Branco.

Construir uma rede colaborativa entre órgãos é essencial para que um Estado obtenha êxito nos inúmeros setoriais de gestão. Por isso, a Seplag realizou a contratação da Fundação Dom Cabral (FDC).

“O evento expõe o início da elaboração do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável do Estado”, destacou o titular da Seplag, Ricardo Brandão.

O gestor complementou que essa ação promove um caminho de mudanças e melhorias para o Acre, que está avançando em diversas áreas.

“A elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Acre para os próximos dez anos visa o planejamento de longo, médio e curto prazos, e impacta em boas estratégias com metas e objetivos para toda a gestão administrativa”, frisou o diretor de Planejamento e Governança da Seplag, Wagner Sena.

O projeto que será apresentado está fundamentado na transparência, na responsabilidade e no compromisso mútuo.

Na oportunidade, os servidores foram convidados a assistir a palestra Perspectiva econômica e desafios do Brasil Contemporâneo.

Workshop: perspectiva econômica e desafios do Brasil Contemporâneo

A palestra foi ministrada pelo pós- doutor em Economia, Carlos Primo Braga, e pelos especialistas em Gestão Pública, Caio Marini e Renata Vilhena.

A palestra marca o lançamento do processo de construção do plano Acre 2032, que conterá os sonhos dos acreanos, os quais orientarão a elaboração de todas as políticas públicas estaduais, conforme destacou a servidora Jeigiane Portela, que atua no Departamento de Planejamento.

A gestora explicou, ainda, que o plano será construído de forma participativa, ouvindo todos os setores e a sociedade, que irão projetar o Acre que desejam para o futuro.

O encontro reuniu os representantes dos conselhos dos Idosos, Mulheres, Criança e Adolescente, além do Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, representantes das federações da Indústria, Comércio, Agropecuária, e o Sistema S e a Embrapa.

Fonte: Agência Acre