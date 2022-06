Estado e Prefeitura de Senador Guiomard lançam Expoquinari

- Publicidade -

Com a intenção de fortalecer os empreendimentos e desenvolver o turismo local, o governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard, realizou o ato de lançamento da Expoquinari 2022. O evento será realizado entre os dias 8 e 11 de setembro.

A solenidade contou com a presença de outras secretarias estaduais, autoridades locais e população. O secretário de Empreendedorismo e Turismo, Márcio Pereira, disse que o evento tem grande importância para a cidade e a população.

“A secretaria atua em parceria com todos os municípios na realização de feiras e ações de cada cidade. O evento de hoje fomenta essa parceria, pois movimenta a economia, a cultura, a produção e o comércio; e a gente sabe do esforço do governador, com todo seu secretariado, para ajudar. E reforço que a secretaria está de portas abertas”, disse o gestor.

Prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes se disse satisfeita com a parceria e com a possibilidade de o município crescer com o apoio estadual. “Fico feliz com a possibilidade de poder caminhar com o governo nesse projeto que movimentará nosso município”, afirmou.

O evento contou ainda com os secretários de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel, e de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita.

