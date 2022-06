Estado de saúde de secretário de comunicação é considerado grave

- Publicidade -

O jornalista e secretário de comunicação da prefeitura municipal de Rio Branco, está internado na UTI do hospital Santa Juliana em Rio Branco desde a manhã da última Sexta-feira (24). Segundo informações, Ailton que sofreu um infarto neste fim de semana deveria passar por um cateterismo mas devido as veias do coração do secretário estarem debilitadas, os médicos resolveram transferir o paciente para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda de acordo com informações médicas Ailton Oliveira está acima do peso e suas veias não suportariam um “stent” no momento, stent é um pequeno e expansível tubo tipo “malha”, feito de metal como aço inoxidável ou liga de cobalto. Os stents são utilizados para restaurarem o fluxo sanguíneo na artéria coronária e trazerem um ritmo quase normal.

Ailton Oliveira é um braço direito do atual prefeito da capital, Tião Bocalon. O atual secretário de comunicação, tem passagem por vários veículos de comunicação no Acre e também no Estado vizinho, Rondônia.

A qualquer momento mais informações do estado de saúde de Ailton Oliveira.