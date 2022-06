Emurb avança com programação de tapa buraco e pavimentação pelos bairros de Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira, 28, a prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) esteve realizando os serviços de tapa buraco e pavimentação na Avenida Dr. Pereira Passos, Estrada do Calafate.

O comerciante Roney Soares conta que havia um buraco profundo em frente à casa dele e que estava dificultando a locomoção. Agora, diz estar feliz com a revitalização que a prefeitura está fazendo no trecho. “Antes, havia uma erosão porque o cano tinha estourado. Mas, estão tapando os buracos, então está tudo beleza”.

O encarregado da obra, Sidney de Azevedo, enfatiza o empenho da gestão, em atender as demandas da população. “Estamos com o serviço de tapa buracos devido eles estarem causando muitos acidentes. A Emurb foi acionada para fazer o serviço de intervenção e estamos aqui tapando todos os buracos e fazendo um serviço de excelência para a população transitar com dignidade”.

Além do Calafate, algumas ruas do bairro Tucumã também estão sendo contempladas. Nesta manhã, foram às ruas S3 e Avenida Sul. O encarregado Cesar Cordeiro fala do compromisso da prefeitura, por meio da Emurb. “A prefeitura e a Emurb estão dando continuidade ao trabalho, aqui no Tucumã. Alguns trechos estão sendo recapeados”, concluiu.

“Isso deixa a gente mais feliz. Vemos que as obras estão caminhando na comunidade para a benfeitoria de todos, não só para mim, que sou morador da rua. É muita felicidade para gente” explica o empresário, José Egípcio.

“Para nós que andamos de carro, são muitos buracos. mas está melhorando, não só aqui, mas nos outros bairros também. Está ficando bom para mim e para todos”, diz o comerciante Francisco de Souza.

Galeria de Imagens:

Fotos: Evandro Derze/Assecom