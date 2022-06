Empresário da maior rede de supermercado do Acre diz que preços de alimentos e produtos devem subir até o fim do ano

- Publicidade -

O empresário Adem Araújo de 41 anos, dono e sócio de uma das maiores redes de supermercados do Acre concedeu entrevista a Rádio Gazeta 93.3 e durantes suas falas, Adem comentou o momento crítico que o país enfrenta em relação as consequências da Guerra entre Rússia e Ucrânia.

O momento é uma dos piores, a alta do gás natural e do combustível também interfere em outros produtos principalmente o ramo alimentício a proporção de aumento de preços é real.

“Sabemos que o segredo do fracasso está em querer fazer as coisas que todos gostariam que fossem feitas. Porém, fazemos do jeito que achamos que deve ser feito. Iniciamos esse projeto no final de 1981, eu, meu irmão Aldenor e meu cunhado Peregrino Pereira. Nosso aprendizado foi ao inverso: começamos para aprender no mundo dos negócios, nossa escola foi trabalhando, comercializado, comprando e vendendo. Lógico, estamos aprendendo ainda, pois a vida é um aprendizado. Levamos 10 anos para expandir os negócios, sempre valorizando o cliente, pois é ele que mantém a nossa empresa”, Disse Adem.