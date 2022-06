Empresária explica o que motivou declaração de Claudia Rodrigues: “Eu estava fugindo”

- Publicidade -

Em entrevista, Bonato revelou que ama a atriz, e explicou o que a motivou a confessar o amor publicamente, no último dia 07 de junho.

“Amo a Claudia e faço tudo por ela. Sempre tivemos uma relação de carinho e afeto, mas jamais esperava que a Claudia tivesse essa coragem de se expor nas redes sociais”, afirmou à revista Quem.

“A decisão aconteceu, porque ela estava tentando falar comigo e eu estava fugindo. Desde março, estávamos morando longe uma da outra. Ela, em Curitiba; eu, no Rio de Janeiro.

“Ela me ligava e eu não atendia. Mudei o telefone, comprei um chiip do Rio de Janeiro. Era expressamente proibido passar o meu número para a Claudinha, mas eu tinha o contato de quem estava com ela e, assim, tinha notícias”, acrescentou a empresária.

“Sempre tivemos uma relação profissional, de carinho e de amizade. Tinha medo de começar algo a mais com a Claudia, não dar certo e acabar afetando, de alguma forma, a saúde dela. Afinal, ela tem esclerose múltipla e gatilhos emocionais podem desencadear surtos e manifestações da doença”, continuou Bonato. Ela ainda disse que, apesar de cultivar sentimentos pela atriz, “uma relação amorosa com uma pessoa que não é gay é mais complicada”.

Porém, agora que Claudia tomou o primeiro passo no relacionamento, elas estão decididas a morar juntas no Rio de Janeiro: “A Claudinha tem uma equipe multidisciplinar para ajudá-la no dia a dia e decidimos trazer esta equipe – com cozinheira, enfermeiro e fisioterapeuta – para o Rio”, contou Bonato.

Fonte/ Portal Yahoo