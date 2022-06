Empresa Transacreana responsável pelo transporte intermunicipal de Bujari e Senador Guiomard aumenta preço das passagens a R$ 6.50

- Publicidade -

Nesta Sexta-feira (24) a empresa Transacreana, empresa que também faz interligação a outros municípios como exemplo Rio Branco até Cruzeiro do Sul e que no início do ano também ganhou a licitação para os municípios de Bujari, Senador Guiomard e Porto Acre resolveu aumentar o preço de suas tarifas em todas as regionais.

Moradores de Senador Guiomard e Bujari foram pegos de surpresa quando entraram no transporte coletivo e tiveram que desembolsar R$ 6.50. Segundo direção da empresa o aumento se deu em razão ao elevado preço do combustível principalmente do diesel na semana passada.

Moradores de Bujari procuram a reportagem Ecos da Notícia há uma duas semanas atrás para relatar os constantes problemas enfrentados no meio de transporte que são os atrasos e danificações em alguns carros.

Além de não ser atendidos com as solicitações pagar por um preço alto sendo R$ 1 a mais que era, para muitos usurários o preço é um absurdo.

Os trabalhadores afirmam que em muitas das vezes tem que esperar na parada de ônibus mais de duas horas para poderem embarcarem.

Com o aumento do preço a R$ 6.50 os usuários terão que desembolsar por dia a quantia de R$ 13, agora á esperança é que o ônibus volte a funcionar de hora em hora.