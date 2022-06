Empresa põe Atlético-AC na Justiça alegando calote por empréstimo de Careca ao Cruzeiro; clube nega

De acordo com o diretor executivo da empresa, Genivaldo Santos, a Gênio Sport tem direito a receber cerca de R$ 400 mil — já com as correções monetárias —, como comissão por ter intermediado a negociação. O acordo foi estabelecido em contrato, segundo o diretor.

— Foi feito um acordo de comissão naquela época de R$ 150 mil. O Cruzeiro não pagou o Atlético (…) Ele tinha que passar pra gente o valor e não passou. Tem um contrato aqui firmado que o Atlético Acreano fez, quem fez o contrato foi próprio Atlético Acreano (…) Quando chegou a hora de efetuar o pagamento a gente entrou em contato — afirma.

O diretor executivo disse foi foi feito um acordo com o presidente do Atlético-AC, Elison Azevedo, mas que a empresa não recebeu nada e passou a ouvir desculpas do dirigente do time acreano.

— A gente acha que vai entrar até com um processo criminal contra ele porque a partir do momento que você faz um acordo que ele fez, com papel timbrado do clube se comprometendo a pagar e faz isso aí, ele pode passar por outro tipo de processo criminal, é o que nós vamos fazer também — afirma Genivaldo Santos.

Ao ge, o Atlético-AC admitiu que foi firmado um contrato com a empresa Gênio Sports, mas que não reconhece o vínculo como válido porque durante o processo até que o Cruzeiro pagasse a dívida, a empresa ‘abandonou’ o clube e não ajudou com os custos processuais. O time acreano vai contestar na Justiça.

Careca no Cruzeiro

Careca assinou contrato de empréstimo com o Cruzeiro em 17 de agosto de 2017. Chegou ao clube por ter tido bom desempenho na disputa da Série D de 2016 pelo Atlético-AC, marcando seis gols em 12 jogos.