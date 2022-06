Empresa pagará 2 mil dólares para quem soltar 100 baratas em casa

- Publicidade -

Uma empresa americana está oferecendo US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil reais) para quem permitir que 100 baratas sejam soltas dentro de suas casas. O objetivo da The Pest Informer, com sede na Carolina do Norte, é testar a eficácia de uma “técnica específica de controle de pragas”.

A ideia é que até sete pessoas sejam selecionadas para o estudo após a inscrição. Os selecionados soltariam as 100 baratas em casa durante 30 dias e permitirão que a ação de controle de insetos seja realizada e filmada.

O estudo das baratas tem apenas algumas estipulações: requer a aprovação por escrito do proprietário, que deve ter pelo menos 21 anos de idade, e a casa deve estar localizada em algum lugar nos EUA.

Durante o processo de 30 dias, os proprietários de casa estão proibidos de usar outras técnicas de controle de pragas. No entanto, como a empresa apresenta um novo produto, de forma experimental, se a infestação de baratas não for contida, a promessa é a adoção de ‘medidas tradicionais’ sem custos extras para os participantes.