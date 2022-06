Empresa de Cuiabá ganha licitação de R$ 21 milhões da Sesacre para serviço de anestesiologista

- Publicidade -

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, a contratação de uma empresa especializada na prestação de assistência complementar à saúde na área de Anestesiologia, com recursos humanos especializados em regime de plantões, para atender as demandas das unidades hospitalares do Estado do Acre. A empresa vencedora é a Bone Medicina Especializada com sede em Cuiabá, Mato Grosso.

O contrato, válido por um ano, é de mais de R$ 21,2 milhões e prevê o fornecimento de anestesistas para plantão avulso, plantão regular e plantão para mutirão de cirurgias, conforme quadro abaixo:

Cada plantão tem um custo de R$ 2,7 mil, chegando a um total de R$ 21.286.800,00.

Fonte/ Portal A Folha do Acre