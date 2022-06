Emissão do novo RG: 1,6 mil vagas estão disponíveis

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu 1,6 mil vagas para a emissão extraordinária do novo Registro Geral (RG). O procedimento começou no último sábado (18) e está ocorrendo em nove delegacias.

Nesta quarta-feira (22), o atendimento está acontecendo das 7h às 19h, amanhã (quinta-feira, 23), o atendimento ocorrerá das 06h às 12h. Os interessados na emissão do novo RG devem agendar o atendimento pelo site do PCDF ou através do telefone 156.

Emissão do RG

A emissão do novo RG está acontecendo nos seguintes Postos de Identificação Biométrica no DF:

1ª Delegacia de Polícia Asa Sul – Setor Policial Sul, Lote B, Asa Sul;

3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro – A. Especial 03, Cruzeiro Velho;

4ª Delegacia de Polícia do Guará – EQ 15/26, A. Especial, Guará II;

16ª Delegacia de Polícia – Qd 19, Conj. A, Setor Residencial Leste, Planaltina;

32ª Delegacia de Polícia – QN 38, Conj. 01, Lote 01, Samambaia Sul;

33ª Delegacia de Polícia – Av. Alagados, CL 114, Lote A, Santa Maria;

6ª Delegacia de Polícia – Qd 33, s/n, A. Especial, Paranoá;

30ª Delegacia de Polícia – Qd 02, Conj. 2, Lote 1, Bairro São Bartolomeu, São Sebastião;

27ª Delegacia de Polícia – Qd 305, Cj 01, Lote 02, A. Especial, Recanto das Emas.

Nova versão do RG já começou a ser emitida

Alguns estados brasileiros já começaram a emitir a nova versão do Registro Geral. O documento foi anunciado ainda em fevereiro pelo Governo Federal, mas ainda não se tornou obrigatório. Isso porque, foi dado um prazo de até março de 2023 para que os órgãos emissores se adequem ao novo sistema.

O novo modelo trouxe muita inovação, a ressaltar a utilização do CPF de forma unificadora no país. Assim, não haverá mais diferença entre os registros. Até então, cada estado emitida os números de identificação dos seus cidadãos, o que gerava muita fraude e acúmulo de cadastros.

Vale ressaltar que a emissão do novo RG está acontecendo sem custo e de forma gradual, não sendo obrigatória a troca imediata, como mencionado anteriormente.

Fonte: Notícias Concursos