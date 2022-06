Em Xapuri,Polícia Rodoviária Federal,apreende 1.500 maços de cigarros contrabandeados

Desta vez o veículo que transportava a mercadoria foi localizado e interceptado na BR 317, na altura do município de Xapuri.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três caixas de cigarros contrabandeados durante fiscalização no km 237 da BR-317. As caixas estavam no interior de um veículo abordado pela PRF e pertenciam ao condutor e mais duas passageiras que viajavam com ele, configurando o crime de contrabando.

Os envolvidos, a carga e o veículo em questão foram encaminhados para a Polícia Federal de Epitaciolândia/AC, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.