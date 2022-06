Em Xapuri , Polícia Civil prende homem investigado por integrar organização criminosa

Ao final da manhã desta terça-feira, 7 de junho de 2022, a Polícia Civil em Xapuri, com o apoio das Delegacias de Epitaciolândia, Brasiléia e do Núcleo de Operação com Cães (NOC) da Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão na casa de pessoas suspeitas de integrar facções criminosas.

Durante a operação, J.R.N de 21 anos de idade, foi preso em flagrante por posse ilegal de munição enquanto tentava se desfazer dos cartuchos 9mm, jogando-os no vaso sanitário de sua residência.

J.R.N também responde a processo por tentativa de homicídio na Comarca de Xapuri.

O preso foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC