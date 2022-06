Em Xapuri, católicos festejam o tradicional Dia de São João do Guarani na sexta

- Publicidade -

O Dia de São João do Guarani é comemorado em Xapuri todos os anos há mais de um século, no dia 24 de junho, data em que também é celebrado o Dia de São João. O tradicional evento é uma das maiores festas religiosas da cidade.

Distante 42 quilômetros da área urbana de Xapuri, na Reserva Chico Mendes, os fiéis comparecem à pequena Colocação Guarani para homenagear o santo padroeiro da comunidade, adentram as matas para pagar promessas e pedir graças ao Santo da Floresta.

Este ano, as festividades se iniciam a partir das 10h de sexta-feira, com realização de uma missa na comunidade. Haverá também procissão na floresta, quermesses e bingos, entre outras atrações. A celebração atrai devotos de diversas partes do estado e também de outras localidades do país.