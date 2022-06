Em Tarauacá terremoto de 6,5 graus de magnitude é sentido na noite da última terça-feira

Um forte terremoto foi registrado na noite da última terça-feira, 07 de junho, no município de Tarauacá.

Segundo o registro, o terremoto atingiu 6,5 graus na escala Richter. Nos Estados Unidos, o serviço responsável por terremotos, afirmou que o epicentro do tremor, teve profundidade de 621,9 Km, e foi a 111 quilômetros da região sudoeste do município de Tarauacá.

O tremor foi sentido por algumas pessoas, por volta das 19:55h de terça-feira (07/06). Após uma hora do tremor, um novo registro ocorreu por volta das 21 horas, com 4.8 graus de magnitude.

Os terremotos que ocorrem próximo a 10 e 20 da superfície, podem causar danos. No caso do que ocorreu no município de Tarauacá, a possibilidade de danos é menor.