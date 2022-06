Em Tarauacá, Polícia Militar prende homem armado com revólver e canivete

- Publicidade -

Na noite deste domingo, 19, uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (7º BPM/PMAC) prendeu um indivíduo de 37 anos e apreendeu uma arma de fogo e um canivete, portados por ele. O fato ocorreu no bairro Avelino Leal, em Tarauacá.

Os militares se dirigiam para o atendimento de uma ocorrência quando foram acionados por populares que relataram sobre um homem que estaria efetuando disparos de arma de fogo nas proximidades do local. Ao visualizar a viatura, o suspeito tentou se desfazer da arma e fugir, porém, foi detido pela equipe policial.

Na busca pessoal, foi encontrado em sua cintura, um canivete, e próximo ao local, o revólver marca Taurus, com três munições. Os policiais levantaram a informação de que o envolvido teria discutido com outro homem e o atingido com o canivete e, logo após, teria ido até a residência de seu pai, onde teria pego a arma de fogo e voltado ao local no intuito de matar a vítima, que já tinha ido em busca de atendimento médico.

No intuito de colher mais informações, a guarnição se deslocou até o hospital, porém a vítima já havia sido atendida e liberada pelo médico de plantão. Os objetos apreendidos e o homem preso foram encaminhados para a delegacia local.

Fonte: Assessoria da PMAC