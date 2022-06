Em Tarauacá, mulheres são presas pela Polícia Militar por tráfico de drogas

- Publicidade -

Equipes do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam no final da manhã desta quinta-feira, 23, quatro mulheres por tráfico de drogas. O fato ocorreu no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá.

Uma denúncia anônima levou os militares a uma residência que possivelmente seria utilizada para o tráfico de drogas. As equipes, de Rádio Patrulha e do Canil localizaram 67 invólucros de maconha, balança de precisão e um pé de maconha.

As quatro mulheres que se encontravam na residência receberam voz de prisão e foram encaminhadas a Delegacia da Cidade.

Fonte: Assessoria da PMAC