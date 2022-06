Em Tarauacá, Estado investe em melhorias e ampliação do sistema de distribuição de água

Para dar mais eficiência ao sistema de distribuição de água de Tarauacá, o governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realiza novas intervenções na captação e distribuição do órgão no município.

No início da semana foi realizada nova manutenção nas bombas do reservatório e registro do sistema de distribuição. Na captação, o flutuante também recebeu melhorias.

Com o intuito de melhorar a reservação, foi construída uma barragem no açude que abastece a cidade. A execução do serviço contou com a parceria do Deracre e da prefeitura. “Agora estamos acompanhando como está funcionando a distribuição, verificando a situação dos registros, fazendo alguns ajustes. O objetivo é diminuir o tempo de intervalo entre os abastecimentos, aumentar a pressurização, fazer com que a água chegue com mais qualidade”, informou o diretor de operações do Saneacre, Alan Ferraz.

As manutenções preventivas, corretivas e revisão do sistema de distribuição são parte de um conjunto de medidas governamentais para melhorar o serviço de abastecimento de água aos moradores de Tarauacá. Com recursos próprios, o governo do Estado executou melhorias na sede administrativa e ETA Saneacre no município. Totalmente revitalizada, a sede administrativa da autarquia conta hoje com espaço mais funcional, mais adequado às necessidades operacionais da autarquia.

Na ETA, as intervenções executadas pela Seinfra, em ação conjunta com o Saneacre, contemplaram construção de área de convivência, muro, guarda-corpo, melhorias nas áreas de acesso, melhoria na iluminação de toda a área, e pintura geral. O investimento foi de quase R$ 600 mil.

Além das reformas na ETA e sede do Saneacre em Tarauacá, o Executivo, por meio da Seinfra, realizou reforma no poço que abastece o Bairro Copacabana e realiza melhorias no poço e reservatório do Bairro Corcovado.

Ampliação de rede

Em atendimento à solicitação da presidência do Saneacre, nesta quarta-feira, 8, em visita a Tarauacá, o diretor de operações, Alan Ferraz, reuniu-se com o secretário de Obras do município, Antônio Rosenir Arcênio, para tratar de parceria com vistas à ampliação da rede de distribuição de água no município.

Galeria de Imagens:

Fotos:clemerson Ribeiro/Saneacre