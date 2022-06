Em Tarauacá, ação integrada das Policias Civil e Militar prende homem por roubo seguido de sequestro

- Publicidade -

No início da noite desta segunda-feira, 27, uma ação conjunta das Policias Civil e Militar em Tarauacá conseguiu prender I. A. R., de 25 anos, foragido com dois mandados de prisão pelo crime de Roubo Qualificado. O preso também é investigado por ter participado roubo a uma loja na cidade de Tarauacá e pelo crime de roubo seguido de sequestro em um seringal na zona rural de o município.

O crime de roubo seguido de sequestro ocorreu em um seringal no dia 6 de abril desse ano onde uma bando subtraiu uma arma de fogo e sequestrou uma criança de 12 anos.

O trabalho conjunto das policias fecharam o cerco a uma residência localizada no Trapiche do Flávio, região periférica do município e conseguiram prender o foragido que estava homiziado em um dos compartimentos.

O trabalho investigativo segue no sentido de identificar a participação do preso em outros delitos cometidos na capital Rio Branco já que há indícios de sua atuação em grupos com ramificações em Rio Branco.

Fonte: Ascom/PCAC