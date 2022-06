Em Rio Branco, Polícia Civil prende foragido da Justiça da Paraíba

- Publicidade -

A Polícia Civil do Acre prendeu na tarde da última quinta-feira, 9, o foragido da justiça da Paraíba, A.G.de F. P. de 39 anos, quando fazia uso de documentos falsos em um Cartório localizado na Av. Ceará em Rio Branco.

O foragido foi preso no momento em que tentava realizar a transferência de um veículo, modelo Prisma, se utilizando de um documento falso de identidade em nome de José Alfredo Gomes. A investigação apontou também que o foragido se preparava para fugir para outro Estado.

A.G.de F. P. de 39 anos foi vítima de tentativa de homicídio, crime ocorrido no Conjunto Ouricuri, mas horas depois agentes da Homicídios descobriram que Anderson apresentou um nome falso.

No dia seguinte ele foi levado para a audiência de custódia, mas, como não foram encontrados mandados de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), ele acabou sendo liberado.

O trabalho investigativo da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) identificou que, contra o acusado, havia dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça, um da Paraíba e outro de Pernambuco, onde responde pelos crimes de trafico de drogas e roubo.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante pelo uso de documento falso, falsificação de documento público e em seguida coloca à disposição da justiça.

O trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre seguirá em conjunto com as Policias de Pernambuco e Paraíba no sentido de colaborar com as investigações para que outros crimes possam ser elucidados.

Fonte: Ascom/PCAC