Em rede social Richarlison manifesta apoio a Luva de Pedreiro

O influenciador digital Luva de Pedreiro recebeu o apoio de um dos principais nomes do futebol brasileiro na Europa. Em rede social, o atacante Richarlison, do Everton (ING), manifestou apoio ao baiano, que tem enfrentado problemas na relação com o empresário Allan Jesus, da ASJ Consultoria, que é responsável por agenciar sua carreir

“Que Deus te proteja de todo mal. Você é referência para a molecada que quer vencer”, escreveu Richarlison em uma publicação via Instagram Stories. Ele ainda mostrou que estava em uma ligação de vídeo com o influenciador.

Entenda o caso

Tudo começou no último dia 19, quando Luva de Pedreiro fez um desabafo durante uma live no Instagram. O influenciador afirmou que estava cansado das cobranças, mas não citou nomes. No dia seguinte, ele tirou as referências ao empresário Allan Jesus e da ASJ Consultoria do seu perfil, além de deixar de segui-los nas redes sociais.

Durante a semana, o jornalista Léo Dias fez diversas revelações sobre a situação financeira do influenciador digital. Embora tenha feito um contrato de R$ 1 milhão com a Amazon Prime Vídeo, ele só possuía um giro de R$ 7,500 na soma de duas contas. Em nota oficial, Allan Jesus se defendeu e afirmou que o influenciador tinha R$ 2 milhões para receber.

A coluna do jornalista Léo Dias também fez revelações de bastidores da relação do influenciador digital com o empresário. O Luva de Pedreiro teria recorrido a ajuda de um jogador famoso, que teria disponibilizado uma equipe jurídica para ajudá-lo na rescisão contratual com Allan Jesus.

