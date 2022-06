Em pronunciamento, governo anuncia aumento de vagas do concurso dos Bombeiros e Policia Civil

- Publicidade -

Em pronunciamento do governador Gladson Cameli realizado neste sábado, 25, o governo do Estado anunciou a retirada da cláusula de barreira do edital do concurso dos bombeiros, e também que estará efetuando ainda o chamamento de mais 30 candidatos para o curso de formação da Polícia Civil.

O anúncio representa mais segurança, novas oportunidades de trabalho para quem já aguardava ansiosamente pelas vagas e também a prestação de um melhor atendimento à população. Com a retirada da cláusula de barreira do edital do concurso do Corpo de Bombeiros, será possível o aumento de 153 para 240 o número de novos profissionais que estarão a serviço dos acreanos.

Já para a Polícia Civil, a convocação de mais 30 candidatos para o curso de formação totalizam um número de 124 novos policiais que estarão nas ruas fortalecendo a segurança pública do Estado.

O governo reafirma seu compromisso diário com o Acre, que é melhorar cada vez mais a vida das pessoas.