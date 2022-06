Em Porto Acre, Polícia Civil realiza entrega de RG’S oriundos da ação MP na comunidade

Na manhã desta quarta-feira, 1, a Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) realizou entrega das cédulas de identidade requeridas durante ação do MP na Comunidade realizada na Vila do “V” no dia 7 de Maio de 2022 em Porto Acre.

As cédulas foram entregue pelo diretor do Instituto de Identificação, Júnior Cesar a Dra Rita de Cássia Nogueira Lima – Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais e Coordenadora-Geral do MP na Comunidade.

As cédulas serão entregues aos cidadãos pelo Ministério Público em data a ser definida pela coordenação do projeto.

Fonte:Ascom/PCAC