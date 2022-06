Em Plácido de Castro, Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e violência doméstica

- Publicidade -

No dia 14 de junho de 2022, no Distrito de Vila Campinas, zona Rural de Plácido de Castro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Plácido de Castro e a Coordenação de Recursos Especiais (CORE), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de F.C.S.S, de 34 anos.

O autor foi preso após representação da Delegacia Geral de Plácido de Castro, e figura como investigado pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (Lei Maria da Penha) e tráfico de drogas.

Ainda na oportunidade, a Polícia Civil realizou diligências para aprofundar as investigações do homicídio de Fernando da Silva Moraes, ocorrido no distrito de Vila Campinas, na madrugada do dia 11 para o dia 12 de junho de 2022.

Segundo o Delegado Danilo Almeida, titular da Delegacia de Plácido de Castro, as investigações do homicídio de Fernando da Silva Moraes estão adiantadas e em breve certamente o autor será preso.

“A Delegacia de Plácido tem trabalhado com afinco para garantir a segurança dos nossos munícipes. Iremos reforçar as nossas ações e operações em Vila Campinas e restabelecer a sensação de segurança no Distrito”, disse a autoridade policial.

Fonte: Ascom/PCAC