Em menos de uma semana, Polícia Civil recupera 6 celulares em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre recuperou no decorrer desta semana, seis celulares que foram subtraídos de vitimas em bairros da parte alta da cidade. O trabalho de recuperação dos aparelhos foi realizado pela equipe de investigação da 3ª Regional de Polícia Civil localizada no bairro Adalberto Sena.

As vítimas procuraram a delegacia e registraram o Boletim de Ocorrência e prestando as informações necessárias para que a Policia Civil, em posse dessas informações, lograsse êxito na recuperação dos aparelhos e na responsabilização dos autores do crime de roubo ou furto e dos receptores.

A Polícia Civil do Acre alerta a população para que verifique a procedência do material que esteja comprando e exija a nota fiscal do produto para evitar qualquer tipo de constrangimento ou que seja envolvido em crime de receptação de produto roubado.

Fonte: Ascom/PCAC