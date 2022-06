Em menos de 24 horas, Polícia Militar apreende cinco armas de fogo, desarticula pontos de venda de drogas e prende trio por roubo na capital

- Publicidade -

Durante o serviço operacional desta quarta-feira, 22, guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC), intensificaram as ações na capital acreana, que resultaram na prisão de nove pessoas, e na prisão de três adolescentes. As ocorrências se deram em locais distintos de Rio Branco.

A primeira ocorrência, aconteceu no bairro Calafate, após uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), realizar abordagem a um suspeito. Com ele foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira que, segundo o abordado, seria utilizada para sua própria segurança.

O segundo fato ocorreu no bairro 06 de agosto, após a perseguição a um suspeito, que conseguiu se evadir do local, deixando para trás uma mochila. Os policiais do 2º Batalhão, e do Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), conseguiram encontrar um revólver calibre .22, variaos tipos de substância entorpecentes, como maconha, cocaína, skank e crack, além de uma balança de precisão.

A terceira ocorrência se deu também no bairro 06 de agosto, após militares da ROTAM serem informados por populares a respeito de um roubo. Repassadas as características dos suspeitos, a equipe localizou o trio, e conseguiu encontrar os pertences que haviam sido roubados, entre eles, bolsa, aparelho celular e outros pertences pessoais.

O quarto fato se deu no bairro Boa União, após denúncias anônimas, onde guarnições do 1º Batalhão, conseguiram apreender uma pistola .380, drogas de variadas espécies, aparelhos celulares, e dois mil e quinhentos reais. Na ação, três pessoas foram presas.

Na quinta situação, foi apreendida uma escopeta calibre .28, após o acontecimento de dois roubos nos bairros Bosque, e Estação Experimental. Na ocorrência encontrava-se uma criança de 11 anos, que confessou participação nos roubos.

Na área do 3º Batalhão, bairro Wanderley Dantas, foi detido um adolescente, com 270g de maconha, uma faca, e cinquenta e cinco reais. Por último, no bairro Belo Jardim II, militares do 2º Batalhão, conseguiram apreender uma escopeta, estava na posse de homem de 26 anos, após ele cometer um roubo a um cidadão, e subtrair-lhe um celular.

Todo o material apreendido, juntamente com as pessoas presas, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Fonte/ ASSECOM PMAC