Em Genebra, governo do Acre firma parceria com a Confederação Nacional do Comércio e governador Gladson Cameli é homenageado

A comitiva da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que está participando da Conferência Anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, se reuniu com o governador Gladson Cameli para firmar parcerias entre a instituição e o governo do Acre. Após uma série de reuniões, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, ofereceu um jantar na noite de terça, 7, em que o governador foi um dos principais homenageados.

Em Genebra, durante dois dias o governador Gladson Cameli teve diversas agendas com empresários interessados em investir no Acre. Posteriormente aproveitou o encontro com o presidente Tadros para apresentar o projeto Empregar que visa atrair empresas para o estado por meio de incentivos tributários.

“Com os acordos que estabelecemos com a comitiva da CNC poderemos criar as condições necessárias para aquecermos a atividade comercial no Acre. Os empresários precisam de apoio do governo para poderem crescer. Sempre levando em conta a melhoria das condições salariais dos seus trabalhadores e uma carga tributária justa que não atrapalhe. Acredito que a chegada de novas empresas e a nossa ajuda para aquelas que já atuam no estado poderão gerar os empregos necessários para a nossa população viver de maneira digna e próspera”, afiançou o governador.

Conexão com o exterior

José Roberto Tadros, presidente da CNC, ressaltou a importância da presença do governador em Genebra para fomentar novas alternativas para o crescimento econômico do Acre.

“É importante que o governador esteja aqui em Genebra porque está abrindo os seus horizontes para perceber como o resto do mundo está vivendo através de novas alternativas econômicas. O Gladson vai levar para o Acre uma visão moderna para cumprir o propósito de gerar as oportunidades para a população do seu estado”, disse ele.

Tadros comentou ainda sobre a questão do desenvolvimento da Amazônia para atender os anseios dos seus moradores.

“A CNC trabalha com o objetivo de gerar bem-estar e prosperidade para a população. Através dos nossos braços sociais prestamos serviços para ajudar o governo. O governador do Acre está inserido nesse contexto. A Amazônia não pode ficar esquecida porque representa quase que 70% do território brasileiro. E essa região tem que ser reconhecida e tratada como as demais. Assim precisamos prestigiar os nossos governos estaduais amazônicos para que possam desempenhar as sua funções essenciais de resgatar a qualidade de vida e dar condições para gerar empregos com bons salários para a sua população”, argumentou Tadros.

Reaquecimento da economia depois da pandemia

Com a pandemia de covid-19 diminuindo no mundo inteiro, Tadros acredita que haverá um reaquecimento da economia brasileira.

“Nós defendemos que as empresas no Brasil sejam lucrativas e que o Estado só entre para a regulamentação das leis. Os nossos trabalhadores do comércio precisam ser muito bem renumerados. Com a prosperidade das nossas empresas irão melhorar cada vez mais as condições dos trabalhadores que poderão consumir. Um país que tem 220 milhões de habitantes não pode deixar parte da sua população à margem. É com o crescimento do consumo interno que o Brasil será uma Nação próspera”, finalizou o presidente da CNC.

Fonte: Agência Acre