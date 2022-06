Em evento de Lula e Kalil, drone joga urina e fezes em apoiadores

- Publicidade -

Um drone sobrevoou a Universidade do Triangulo Mineiro, em Uberlândia, onde acontecerá nesta quarta-feira (15) um evento do ex-presidente Lula (PT) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), selando a aliança entre eles. O objeto jogou fezes e urina nas pessoas que aguardavam o início do ato.

Os apoiadores que estavam no local correram e tentaram jogar pedras e pedaços de pau no drone, mas foram repreendidos por seguranças.

O PT de Uberlândia esperava cerca de 5 mil pessoas no evento. Segundo O Tempo, o ex-prefeito da cidade Gilmar Machado (PT), 60 ônibus de 40 cidades de Minas Gerais foram confirmados.

“O que me foi pedido e estamos trabalhando é para ter pelo menos 5 mil pessoas, é essa a solicitação e é nessa linha que estamos trabalhando”, declarou Machado.

Fonte: Yahoo notícias