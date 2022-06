Em depoimento, acusada de matar jovem de 18 anos e ferir outras duas pessoas alega que teve ‘surto psicótico’ e não lembra do crime

Rayane da Costa Brilhante, de 20 anos, teve a prisão preventiva decretada, na segunda-feira, 30, e foi encaminhada à penitenciária feminina, após passar por audiência de custódia. Ela foi presa em flagrante, na madrugada de domingo, 29, por matar Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18, mas alegou, em depoimento, que teve um surto psicótico e não se recorda do crime.

Apesar das alegações, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Rayane e o pedido foi acatado pela Justiça.

“A flagranteada foi apresentada para audiência de custódia e afirmou, no depoimento, que estava em crise psicótica, e que não se recorda do homicídio, nem das duas tentativas. Mesmo com esta justificativa, o Ministério Público entendeu que estavam presentes, os requisitos da prisão preventiva, No artigo 312, para garantia da ordem pública, e requereu a prisão da flagranteada, o que foi deferida pelo juízo. Então, a flagranteada foi encaminhada para o presídio feminino aqui da capital”, disse Tales Tranin, titular da 14ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Acre à Gazeta.