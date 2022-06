Em Cruzeiro do Sul, Bombeiros Militares atuam em incêndio em residência

- Publicidade -

Na tarde desta quarta-feira, 22, o 4° BEPCIF foi acionado para combater um incêndio em residência, na Av. Leopoldo de Bulhões, em Cruzeiro do Sul.

Chegando ao local, o incêndio já estava em grandes proporções, a guarnição constatou que ocorria em uma garagem/deposito de, aproximadamente, 70m², havendo risco iminente as residências adjacentes, pois, no ambiente havia combustível sólido alimentando as chamas, podendo haver incêndios secundários.

Os bombeiros militares estabeleceram dois dispositivos de combate, iniciando ao lado da casa de um dos vizinhos onde o fogo já havia se propagado para a janela, beiral, forro e cobertura, após o controle, iniciaram ao lado da outra casa vizinha.

Além da guarnição de serviço, bombeiros militares que estavam de folga, um policial militar, um agente do ISE e civis das redondezas também atuaram no combate.