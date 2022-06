Em Capixaba, Polícia Civil prende investigado por de caminhonetes

Ao final da manhã deste sábado, 4, a Policia Civil em Capixaba, com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do , Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Civil,, prenderam M. J. S. O, 40 anos, por posso ilegal de munição de uso restrito das forças armadas.

Com o investigado foi pego duas munições .50 de uso restrito. A munição é capaz de derrubar até aeronaves.

A prisão se deu após cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. O local do ocorrido se deu na travessa testa de ferro, bairro Conquista, Capixaba.

Com ele ainda foi encontrado droga para o consumo pessoal.

Vale salientar que ele foi preso anteriormente por roubo de caminhonetes que teriam destino o país vizinho Bolívia.

O preso foi conduzido a delegacia pra procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Galeria de Imagens:

Fonte: Ascom/PCAC