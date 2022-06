Em Capixaba, Estado apresenta escola digital para jovens

- Publicidade -

Na tarde do dia 23, quinta-feira, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) esteve em Capixaba, promovendo políticas públicas direcionadas à juventude.

O chefe do Departamento de Juventude, Caio Pinheiro, apresentou a escola digital de economia criativa Co.liga, fruto da parceria do governo do Estado com o Instituto Roberto Marinho e a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI).

“Estamos nessa jornada de instaurar a escola, buscando oferecer formação e produção para jovens em situação de vulnerabilidade social, qualificando-os e inserindo-os no mercado de trabalho”, destaca Pinheiro.

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, mostrou-se favorável à adesão ao programa para os jovens capixabenses: “É superpositivo proporcionar oportunidades como essa para nossos jovens. Precisamos estimular cada vez mais essa parcela da população, para que cresça preparada para um desenvolvimento pleno”.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, exalta a facilidade de aderência da escola criativa aos municípios e afirma: “Queremos trazer a juventude acreana para perto, beneficiando-a com políticas públicas de qualidade. Esse é um ponto de partida para a propagação de demais programas e qualificações”.

Com quase 15 mil participantes, a Co.liga oferece cursos livres e gratuitos, com 37 opções segmentadas em cinco áreas: patrimônio, música, multimídia, design e artes visuais. Acesse mais informações no site: https://coliga.digital/.

Fonte/ Agência de notícias do Acre