Em Brasília, Polícia Civil participa do lançamento do RG Nacional apresentado pelo Governo Federal

O Governo Federal lançou no final da tarde desta segunda-feira (27), às 17h30, os novos modelos da carteira de Identidade e passaporte. O próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, entregou as primeiras Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas pelos estados que participam do projeto-piloto em cerimônia no Palácio do Planalto.

No Acre, a cédula de identidade é emitida pela Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) que em Brasília foi representado por seu Diretor Junior Cesar da Silva em solenidade de Lançamento.

O Acre está entre os oito Estados da Federação que fazem parte do projeto piloto do Governo Federal para emissão da nova identidade e será o primeiro estado da região norte a emitir o novo documento.

Os Estados que fazem parte desse projeto piloto para emissão do RG são: Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A nova identidade vem com um QR Code que pode ser lido de forma rápida por qualquer cidadão, facilitando a identificação e a autenticidade do documento e pode ser acessada pelos sistemas Android e IOS através Ada plataforma EGOV.

O novo documento chega com a proposta de se tornar um documento único em todo território brasileiro. O documento será único e conta com o que há de mais moderno no mundo em tecnologia antifraude.

O governo do Acre deve começar a emitir o novo documento já a partir do mês de agosto de 2022, porem, vale ressaltar que o antigo RG ainda permanece com sua validade e a troca pelo novo documento só será feita em caso de primeira Via e/ou vencimento do mesmo, sem que haja necessidade do cidadão obter o novo de imediato.

Fonte: Ascom/PCAC