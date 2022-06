Elvis: Como estão a esposa e a filha do cantor hoje? Veja o que aconteceu com Priscilla Presley e Lisa Marie 45 anos depois

Uma das estreias mais aguardadas nos cinemas de 2022, Elvis é a nova cinebiografia que conta a história do lendário Rei do Rock. Volto especialmente à relação entre Elvis Presley e seu polêmico empresário Tom Parker, o longa dirigido por Baz Luhrmann (Moulin Rouge) também traz, é claro, outras figuras importantes na vida do artista. Entre as principais estão a viúva e a única filha dele, Priscilla e Lisa Marie Presley.

COMO ESTÁ A ESPOSA DE ELVIS PRESLEY HOJE EM DIA?

Elvis e Priscilla se conheceram quando ela tinha apenas 14 anos e ele 24, em 1959. Oito anos depois, eles se casaram em Las Vegas, época que o cantor já fazia um sucesso gigantesco. O estilo de vida atribulado de Elvis e a distância entre os dois foi tornando o casamento cada vez mais difícil até que Priscilla pediu o divórcio em 1972. Os dois sempre se declararam apaixonados um pelo outro, mas a relação foi prejudicada por diversos fatores, incluindo a pressão da mídia e, claro, a fama SURREAL de Elvis.

“As mulheres orbitavam em volta então, então eu ficava nervosa quando ele tinha que ir sozinho para os lugares. Eu ia com ele até para escovar os dentes! Sempre ficava de olho porque o mundo inteiro estava atrás dele”, disse em entrevista à revista People. Alguns anos após a morte de Elvis, Priscilla deu início a uma carreira de atriz e esteve em produções famosas, como Dallas e Corra Que a Polícia Vem aí.

COMO ESTÁ A FILHA DE ELVIS PRESLEY?

Em 1968, apenas um ano após o casamento, Elvis e Priscilla tiveram uma filha, Lisa Marie – ela é a única filha do cantor, mas tem mais um irmão, Navarone. Quando ela nasceu, Elvis era uma sensação mundial, o que causou um afastamento entre pai e filha e tensões com a esposa, como retratado no filme de 2022. Lisa tinha apenas 9 anos de idade quando Elvis morreu e seguiu a carreira do pai algumas décadas depois, com seu primeiro single lançado em 2003.

Em 1994, Lisa Marie se casou com Michael Jackson, de quem se separou em 1996. Em 2003, casou-se novamente, desta vez com o ator Nicolas Cage – os dois ficaram juntos dois anos. A cantora é mãe de 4 filhos e sua primogênita é quem ficou mais famosa: Riley Keough é modelo e atriz e esteve em filmes famosos, como Mad Max: Estrada da Fúria e Ao Cair da Noite, além de já estar confirmada como protagonista da série Daisy Jones & the Six, do Amazon Prime Video.

Elvis estreia nos cinemas brasileiros em 14 de julho de 2022.