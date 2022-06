Eletrobras: com alta procura, saiba como serão distribuídas as ações aos cotistas do FGTS

Foi alta a demanda dos trabalhadores para a aplicação de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na reserva de ações da Eletrobras. Diante da grande valorização dos papéis, a procura acabou superando o teto de R$ 6 bilhões estabelecido pelo governo. Mas o que vai acontecer de agora em diante? Confira a seguir.

Basicamente, os investidores não poderão utilizar todo o limite disponibilizado na proposta de venda da estatal que, inicialmente, era de 50% do saldo do FGTS. Isso pode ser percebido pelos indicativos mostrados na noite desta quarta-feira, 8.

Percentual de rateio

No geral, eles apontavam que 350 mil trabalhadores reservaram um montante em torno de R$ 9 bilhões de valores do fundo. As operações foram encerradas ao meio-dia de ontem, como noticiado aqui. Nesse sentido, se os valores forem de fato confirmados, os trabalhadores poderão utilizar apenas 66% do total permitido para uso do FGTS na Eletrobras.

Para entender melhor esse cálculo, uma simulação mostra que, se uma pessoa com saldo de R$ 100 mil no Fundo de Garantia, por exemplo, tenha reservado o teto máximo do FGTS, ou seja, a metade de todo o acumulado, ele ainda não poderá utilizar R$ 50 mil, mas somente R$ 33 mil do fundo em ações na Eletrobras.

Apesar das previsões, o percentual rateio/distribuição exato só será anunciado nesta quinta-feira, 9.