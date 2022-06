ELEIÇÕES 2022: Alysson Bestene pede demissão do cargo e aparece como um dos possíveis Vice de Gladson ao Governo

- Publicidade -

As eleições para o pleito de 2022 estão as portas e muitos dos interessados a uma possível vaga como parlamentar já começam a se articular. Nesta segunda-feira (27), o Chefe da SEGOV Alysson Bestene, que no início do governo Gladson assumiu a Secretaria de Estado de Saúde , pediu exoneração na manhã desta segunda-feira, 27, do cargo que exercia.

Alyson Bestene, é considerado um dos braços direitos de Gladson Cameli, e já exerceu várias funções na gestão pública do Estado e neste período é considerado como uns dos principais candidatos a Vice-Governador de Gladson cameli nas eleições que ocorrem em outubro deste ano.

Alysson Bestene é formado em ondotologia e também é filho de um dos mais antigos nomes do cenário político do Acre, José Bestene que hoje é deputado estadual e também por muitos anos liderou a pasta de saúde na Gestão Pública do Estado do Acre.